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تعليم ينبع يعتمد المرشحين لجائزة حمدان بن راشد في دورتها الـ24

تعليم ينبع يعتمد المرشحين لجائزة حمدان بن راشد في دورتها الـ24

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تعليم ينبع يعتمد المرشحين لجائزة حمدان بن راشد في دورتها الـ24

تعليم ينبع يعتمد المرشحين لجائزة حمدان بن راشد في دورتها الـ24
http://almnatiq.net/?p=1046807
المناطق ـ واس:

اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي، اليوم أسماء المرشحين من الإدارة، للمرحلة الثانية من جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها الـ (24).

وأوضحت منسقة الجائزة بتعليم ينبع فطيمه حامد الرفاعي أن جائزة حمدان بن راشد تهدف إلى نشر ثقافة التميز، وذلك وفقاً للوائح والتعليمات وآليات التوثيق الإلكتروني، مشيدة بجهود جميع اللجان وفريق العمل في الميدان التعليمي على مستوى الإدارة والجهود المتميزة من قبل المدارس المشاركة ، متمنيةً لهن التوفيق بالمراحل المقبلة من الجائزة، والحصول على مستويات متقدمة .

وجديربالذكر أن الجائزة التي انطلقت عام 1998، تستهدف التميز التعليمي ورعاية الموهوبين والمبتكرين، والارتقاء بالأداء التعليمي في كافة مراحله وقطاعاته، والتشجيع على التميز وتعزيز الاتجاهات الفاعلة لدى جميع منسوبي التعليم في فروع (الطالب المتميز في المرحلة الثانوية، المعلم المتميز، المعلم فائق التميز، المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة، البحث التربوي المتميز على مستوى الوطن العربي .

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