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دراسة: مزج لقاحات كورونا يؤدي إلى تحسين الحماية المناعية

دراسة: مزج لقاحات كورونا يؤدي إلى تحسين الحماية المناعية

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دراسة: مزج لقاحات كورونا يؤدي إلى تحسين الحماية المناعية

دراسة: مزج لقاحات كورونا يؤدي إلى تحسين الحماية المناعية
http://almnatiq.net/?p=1046813
المناطق- وكالات:

توصلت دراسة أميركية جديدة، إلى أن متلقي لقاح “جونسون آند جونسون” يصبحون في وضع أفضل في حال تلقوا جرعة تعزيز من لقاحات أخرى مثل “فايزر” و”مودرنا”.

 

وفحصت دراسة معاهد الصحة الوطنية في الولايات المتحدة حالات 450 شخصا بالغا، تلقوا اللقاحات المعتمدة في البلاد، ومن بينها لقاح “جونسون آند جونسون”، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية. ويتميز لقاح “جونسون آند جونسون” عن بقية اللقاحات بأنه يعطى على جرعة واحدة لا اثنتين.

 

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الغاية من الدراسة كانت معرفة مزايا وعيوب استخدام جرعات التعزيز المختلفة، إذ جرى تقسيم المتطوعين في الدراسة إلى مجموعتين، الأولى تلقى أفرادها جرعة تعزيز إضافية من اللقاح الآخر، والثانية تلقى أفرادها جرعة تعزيز من لقاح آخر.

 

وعمل الباحثون على قياس مستويات الأجسام المضادة بعد أسبوعين و4 أسابيع من منح الجرعة المعززة. ولاحظ الباحثون أن جرعة التعزيز عززت من الأجسام المضادة في الجسم، على أن جرعتي “فايزر ومودرنا” كانتا تعملان بشكل أفضل مقارنة بجرعة “جونسون آند جونسون”، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية.

 

ونقلت وسائل الإعلام عن الباحثين قولهم، إنهم لم يرصدوا آي آثار جانبية مرتبطة بالجرعات الإضافية، كما لم تظهر أعراض جديدة على أجسام المشاركين. وكتب الباحثون في الدراسة أن نتائج عملهم تظهر أن الجرعة التعزيزية ستؤدي إلى تحسين الاستجابة المناعية، بصرف النظر عن نوع اللقاح الأصلي.

وبجسب الباحثين، فإن استراتيجية مزج اللقاحات يمكن أن تؤدي إلى تحسين الحماية المناعية التي توفرها اللقاحات بمفردها.

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