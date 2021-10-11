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براتب يصل لـ13500 ريال شهريًا.. الهيئة العامة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة

براتب يصل لـ13500 ريال شهريًا.. الهيئة العامة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة

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براتب يصل لـ13500 ريال شهريًا.. الهيئة العامة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة

براتب يصل لـ13500 ريال شهريًا.. الهيئة العامة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة
http://almnatiq.net/?p=1046821
محررو المناطق

بحث الكثير من الشباب عن فرص عمل في الهيئات والمصالح الحكومية والقطاع العام، أو عن توافر فرص عمل شاغرة في الشركات والقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة العامة الملكية عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية وينبع الصناعية وفقًا للمسميات التالية:

١- فني تبريد وتكييف راتب ٦٠٠٠ جنيه “ينبع”.

٢- مدير تشغيل وصيانة “ينبع”.

٣- موظف مشتريات راتب ٥٩٠٠ ريال.

٤- موظف استقبال “الجبيل”.

٥- مدير المشروع راتب ١٣٥٠٠ ريال.

٦- فني كهرباء “وظيفتان” ينبع راتب ٥٥٠٠ ريال.

٧- منسقة خدمات النظافة “وظيفتان”.

٨- مخطط عربي / إنجليزي “ينبع” راتب ٦٤٠٠ ريال.

٩- مدير مشروع راتب ١٢.٦٠٠ ريال “ينبع.

١٠ – فني دهان “ينبع”.

١١- مهندس حماية من الحرائق “ينبع”.

١٢- فني نجار وظيفتان راتب ٥٥٠٠ ريال “ينبع”.

١٣- فني كهرباء العدد ٦ وظائف “ينبع”.

١٤- فني تكييف راتب ٥٥٠٠ “ينبع”.

١٥- مراقب عمال الأعمال الكهربائية الراتب ٧٠٠٠ ريال “الجبيل”.

وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح الآن بدءً من يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٣/٣/٧ وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب ولمعرفة شروط التقديم من خلال الرابط التالي: (https://bit.ly/3lAPPmC).

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