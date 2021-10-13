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“تويتر” يبدأ اختبار ميزات جديدة.. إحداها مدفوعة

“تويتر” يبدأ اختبار ميزات جديدة.. إحداها مدفوعة
http://almnatiq.net/?p=1046831
المناطق- وكالات:

بدأ القائمون على تطبيق “تويتر”، اختبار ميزات جديدة من المتوقع أن تضاف إلى التطبيق ليصبح أكثر عملية وفائدة للمستخدمين.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن ميزة “تنظيف قائمة المتابعين”، من بين أبرز الميزات الجديدة التي بدأ “تويتر” باختبارها على إصدراته المخصصة للحواسب، إذ يمكن للمستخدم أن يختار أي حساب من قائمة متابعيه ويحذفه من القائمة دون الحاجة لأن يقوم بحظر هذا الحساب كما كان الأمر يجري سابقا.

وتوفر تلك الميزة خصوية أكبر خصوصية أكبر للمستخدمين وحرية التحكم في صفحاتهم وحساباتهم على “تويتر”، إذ معها لن يعرف صاحب الحساب المحذوف من قائمة المتابعين لدى مستخدم ما بأن الأخير لا يرغب بوجوده في قائمته.

وأوضحت وسائل الإعلام، إلى أنه للاستفادة من هذه الميزة يجب أن يدخل المستخدم إلى قائمة “المتابعين”، ومن ثم اختيار الحساب الذي يريده، وعن طريق القائمة التي تحوي ثلاث نقاط عمودية الضغط على خيار “إزالة المتابع”.

من جانبهم، أشار بعض خبراء التقنية إلى أن “تويتر” يريد إضافة بعض الميزات الإضافية إلى خدمات Twitter Blue، إذ سيتمكن المستفيدون من هذه الخدمة المدفوعة من تحميل فيديوهات أطول في منشوراتهم، كما ستصلهم الميزات الجديدة في التطبيق بشكل أسرع من المستخدمين العاديين، وسيتمكنون من قراءة المقالات في التطبيق دون ظهور الإعلانات، فضلا عن مجموعة من الميزات الإضافية الأخرى.

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