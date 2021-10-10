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حقيقة تأثير “برنامج ريف” على دعم “حساب المواطن”

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حقيقة تأثير “برنامج ريف” على دعم “حساب المواطن”

حقيقة تأثير “برنامج ريف” على دعم “حساب المواطن”
http://almnatiq.net/?p=1046833
محررو المناطق:

رد حساب المواطن عبر تويتر، على سؤال لأحد المستخدمين، بشأن تأثير التسجيل في برنامج ريف على قيمة دعم البرنامج.

وقال الحساب في معرض رده، إنه “حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم، ويمكن معرفة قيمة استحقاق الدعم من خلال الحاسبة التقديرية”.

يشار إلى أن برنامج حساب المواطن كان قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م، وغيرها من التعديلات.

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