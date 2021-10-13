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“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة تضرب منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة تضرب منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=1046834
المناطق ـ المدينة المنورة:

توقع المركز الوطني للأرصاد، بشأن حالة الطقس اليوم الخميس بمنطقة المدينة المنورة، هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية، على محافظتي المهد ووادي الفرع، موضحًا أن هذه الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء اليوم.

 

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم، حيث تكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصةً الأجزاء الوسطى والجنوبية منها، كما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، وتبوك والحدود الشمالية.

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