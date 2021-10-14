ما هي أسباب احمرار العين بشكل مفاجئ؟

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قال الدكتور لودجر فولرينج، طبيب العيون الألماني، إن التهاب العين يظهر في صورة احمرار للعين وزيادة الإفرازات الدمعية، ويمكن أن يكون ذلك لعدة أسباب.

منها كما ذكر موقع “ديلي ميل” البريطاني أبرز أسباب أسباب احمرار العين بشكل مفاجئ والتي جاءت كالتالي:ـ

أسباب احمرار العين المرضية

ـ قلة السائل الدمعي.

ـ الحساسية.

ـ التهاب القزحية والذى يهدد باحتمالية الإصابة بالعمى.

التهاب الملتحمة الذى يؤدى إلى زيادة الافرازات الدمعية ومن أعراضها الشعور بحكة، التهاب القرنية، المصحوب بآلام شديدة مع الشعور بحرقان وتراجع احيانا القدرة على الإبصار.

كما أن احتمالية الإصابة بعدوى التهاب العين، ويتوقف الأمر على نوع الالتهاب حيث يكون معديا إذا كان سببه فيروس أو بكتيريا مثل التهاب الملتحمة والتهاب القرنية، ولا يكون الالتهاب معديا إذا كان سببه الحساسية.

وأكد طبيب العيون الألماني، أن العدوى البكتيرية تستمر بين ثلاثة إلى خمسة أيام، بينما تستمر العدوى الفيروسية أسابيع أو أكثر. أما إذا كان الالتهاب بسبب الحساسية قد يستغرق أسابيع أو أشهر قبل الشفاء منه.

نصائح تساعد على تقليل التهابات العين

ـ تقليل الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر والأنشطة المجهدة للعين مثل القراءة.

ـ التنزه في الهواء الطلق.

ـ تجنب الساونا وحمامات السباحة لفترة لتجنب دخول الجراثيم إلى العين.

ينصح الطبيب بضرورة الحرص على زيارة الطبيب في حال استمرار احمرار العين أكثر من يومين لتحديد السبب والعلاج المناسب.