دراسة حديثة تكشف عن حل سحري للقضاء على تساقط الشعر والصلع الوراثي

المناطق ـ وكالات:

توصلت دراسة جديدة إلى تفسيرا مختلفا لظاهرة تساقط الشعر، موضحًة حل سحر لمكافحة هذه الظاهرة التي تؤرق الكثير من الأشخاص.

وقالت الدراسة المنشورة في “المجلة الدولية لعلوم التجميل”، إن المفتاح هو محاربة الضغوط البيئية التي تحيط بالإنسان، مثل التعرض للأشعة فوق البنفسجية والتلوث، لأن هذه العوامل تعصف بصحة فروة الرأس، مما يجعل من الصعب على شعرنا أن يظل ثابتا فوقها.

كما توصلت الدراسة إلى أن الإجهاد التأكسدي الذي قد يتعرض له الإنسان جراء المجهود البدني الشديد يسبب حالة من عدم التوازن بين الأكسجين المنتج والمحتفظ به في خلايانا، مما يضعف الصلة بين الشعر وفروة الرأس، لذلك استخدم الباحثون مضادات الأكسدة لتقليص ذلك ولاحظوا الأمر.

استخدم الباحثون تركيبة من مضادات الأكسدة ثبت أنها قادرة على خلق حاجز وقائي في فروة الرأس بما يقلل الإجهاد، لتكشف الدراسة أن الذين يستخدمون التركيبة كان لديهم 2400 من ألياف الشعر أكثر من الذين يستخدمون دواءً غير فعال لعلاج التساقط.

وقالت طبيبة الأمراض الجلدية أنتونيلا توستي إنه على مر السنين، قدمت العديد من الأبحاث أدلة تؤكد أن صحة فروة الرأس الرديئة تؤثر سلبا على جودة الشعر ونموه.

ومن هذه الدراسة يتبين أن تساقط الشعر حتى مع وجود الوراثة أو الشيخوخة قد يتوقف حينما تتحسن صحة فروة الرأس، وهو ما يعمل الباحثون عليه.