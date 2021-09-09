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استهلاك 30 ألف لتر من مواد التعقيم لتنظيف المسجد النبوي

استهلاك 30 ألف لتر من مواد التعقيم لتنظيف المسجد النبوي

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استهلاك 30 ألف لتر من مواد التعقيم لتنظيف المسجد النبوي

استهلاك 30 ألف لتر من مواد التعقيم لتنظيف المسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=1046861
المناطق ـ واس:

استخدمت إدارة السجّاد بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أكثر من 30 ألف لترًا، من مواد التعقيم لتنظيف وتعقيم سجّاد المسجد النبوي خلال شهر صفر الماضي, وذلك ضمن الإجراءات والتدابير المتّبعة للمحافظة على نظافة وطهارة المسجد، وسلامة قاصديه.

وتولي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الخدمية عناية فائقة بتعقيم ونظافة السجّاد في أرجاء المسجد النبوي.

حيث يتم تعقيم السجّاد 10مرات في اليوم الواحد قبل وبعد كل صلاة، فقد بلغ عدد مرات تعقيم السجّاد في الحرم القديم الروضة الشريفة خلال شهر صفر الماضي قرابة 1800 مرة، باستخدام 10000 لترًا من مواد التعقيم الآمنة، إضافة إلى إجراء نحو 1000 عملية تعقيم للسجّاد داخل التوسعات وفي ساحات المسجد النبوي باستخدام 21030 لترًا من مواد التعقيم، إلى جانب أعمال غسل السجّاد وتعطيره، وتطبيق التدابير الوقائية ومتابعة التقيّد بعلامات التباعد المحدّدة على السجّاد، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية, ولينعم المصلون بالراحة والطمأنينة ويؤدون الصلوات في أجواء صحية آمنة.

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