أمانة العاصمة المقدسة توقع عددًا من العقود لمعالجة التشوه البصري

المناطق ـ مكة المكرمة:

وقَّع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، عددًا من العقود لمعالجة التشوه البصري في نطاق البلديات الفرعية بمكة المكرمة مع عدد من المؤسسات الوطنية المتخصصة بقيمة إجمالية بلغت 3.714.355 ريالاً، ضمن خطة متكاملة لمعالجة التشوه البصري في جميع أنحاء العاصمة المقدسة.

وتضمنت العقود نطاق كل من: بلدية جنوب مكة، وبلدية الشرائع، و بلدية المعابدة، بلدية الشوقية، بلدية العتيبية، وبلدية الغزة، وبلدية العمرة، وبلدية العزيزية، بلدية أجياد، بلدية المسفلة، بلدية بحرة.

وأوضح أمين العاصمة المقدسة، أن العقود شملت مواقع متنوعة لتأهيل عدد من الطرق ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري من خلال صيانة الطبقة الإسفلتية والأرصفة والإنارة ورفع المخلفات والحواجز الخرسانية المهملة وصيانة المرافق العامة ورفع السيارات المهملة والهياكل التالفة.

وأضاف “القويحص”، أن العقود والمشاريع شملت جميع الأحياء بمكة المكرمة، وفق المعايير والمواصفات المتبعة والبرامج الزمنية المحددة لمعالجة التشوه البصري، مؤكداً متابعة مشروعات الأمانة كافة والوقوف ميدانياً لتفقد مستوى الإنجاز على أرض الواقع، وتعزيز دور البلديات الفرعية بمكة، بما يسهم في تطوير الخدمات لتحسين جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.