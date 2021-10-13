احدث الأخبار

أكثر من 2 مليون حالة تعافي.. إحصائية فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج
أبرز المواد
 استهلاك 30 ألف لتر من مواد التعقيم لتنظيف المسجد النبوي
أبرز المواد
 ما هي أسباب احمرار العين بشكل مفاجئ؟
أبرز المواد
 دراسة حديثة تكشف عن حل سحري للقضاء على تساقط الشعر والصلع الوراثي
أبرز المواد
 دراسة تكشف عن ظاهرة جوية أدت إلى تجويع 6 ملايين طفل
أبرز المواد
 أمانة الطائف تواصل أعمال إنجاز مشاريع تحسين المشهد الحضري بالأحياء والشوارع
المناطق
 حقيقة تأثير “برنامج ريف” على دعم “حساب المواطن”
أبرز المواد
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة تضرب منطقة المدينة المنورة
أجواء المناطق
 “تويتر” يبدأ اختبار ميزات جديدة.. إحداها مدفوعة
أبرز المواد
 براتب يصل لـ13500 ريال شهريًا.. الهيئة العامة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة
أبرز المواد
 شرطة جازان تقبض على مواطنين تسببا في حادث مروري أدى لإصابة شخص ووفاة زوجته
أبرز المواد
 دراسة: مزج لقاحات كورونا يؤدي إلى تحسين الحماية المناعية
أبرز المواد
أكثر من 2 مليون حالة تعافي.. إحصائية فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج

أكثر من 2 مليون حالة تعافي.. إحصائية فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج

أبرز المواد
استهلاك 30 ألف لتر من مواد التعقيم لتنظيف المسجد النبوي

استهلاك 30 ألف لتر من مواد التعقيم لتنظيف المسجد النبوي

أبرز المواد
ما هي أسباب احمرار العين بشكل مفاجئ؟

ما هي أسباب احمرار العين بشكل مفاجئ؟

أبرز المواد
دراسة حديثة تكشف عن حل سحري للقضاء على تساقط الشعر والصلع الوراثي

دراسة حديثة تكشف عن حل سحري للقضاء على تساقط الشعر والصلع الوراثي

أبرز المواد

أكثر من 2 مليون حالة تعافي.. إحصائية فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج

أكثر من 2 مليون حالة تعافي.. إحصائية فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج
http://almnatiq.net/?p=1046877
محررو المناطق

أكد مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت الـ80 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالمملكة 98%.

وقال “الإحصاء الخليجي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأربعاء، بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة (2,515,646) إصابة، إجمالي حالات التعافي (2,486,816)  حالة، إجمالي حالات الوفاة (19,424) حالة.

وأشار الى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج بلغ ( 80,009,977) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.

 

روابط ذات صلة

داخل تجويف الفم والعمود الفقري.. الكشف عن عدوى نادرة للمتعافين من كورونا

داخل تجويف الفم والعمود الفقري.. الكشف عن عدوى نادرة للمتعافين من كورونا
صحة حفر الباطن تنفذ 2895 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لكورونا

صحة حفر الباطن تنفذ 2895 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لكورونا
57 إصابة جديدة و2 وفيات.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

57 إصابة جديدة و2 وفيات.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*