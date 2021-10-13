أكثر من 2 مليون حالة تعافي.. إحصائية فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج

أكد مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت الـ80 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالمملكة 98%.
وقال “الإحصاء الخليجي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأربعاء، بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة (2,515,646) إصابة، إجمالي حالات التعافي (2,486,816) حالة، إجمالي حالات الوفاة (19,424) حالة.
وأشار الى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج بلغ ( 80,009,977) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.
📊 إحصائيات فيروس كورونا #كوفيد_19 الإجمالية في دول #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 13 أكتوبر 2021م
🔵 2,515,646 الإصابات المؤكدة
🟢 2,486,816 حالات التعافي
🔴 19,424 حالات الوفاة (يرحمهم الله)
💉 80,009,977 اللقاحات المعطاة#الإحصائي_الخليجي pic.twitter.com/XHUCdJZ28S
— مركز الإحصاء الخليجي (@GCCStat) October 14, 2021
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