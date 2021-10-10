استخدم كوبرا وثعبًا في جريمته.. السجن المؤبد لمواطن هندي قتل زوجته بطريقة شيطانية

المناطق ـ وكالات:

أصدرت محكمة هندية، حكمًا بالسجن المؤبد على شخص قتل زوجته، مستخدمًا كوبرا وثعباً في ارتكاب جريمته.

وقال ممثلو الادعاء: إن سوراج كومار أطلق ثعبانًا من نوع “راسل” الشديد السمية على زوجته، ومكثت في المستشفى نحو شهرين لتلقي العلاج.

وفيما كانت تمضي فترة نقاهة في منزل والديها، حصل الزوج البالغ 28 عامًا على أفعى كوبرا من مدرب ثعابين وألقاه على زوجته خلال نومها، حيث أدت لدغة الكوبرا السامة إلى مقتل زوجته في الحال.

وقال المدعي العام الذي طلب عقوبة الإعدام إن “طريقة تنفيذ الجريمة والخطة الشيطانية التي اتبعها المتهم لقتل زوجته التي كانت طريحة الفراش تجعلها تندرج في فئة أندر الحالات”.