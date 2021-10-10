احدث الأخبار

أمانة جدة: إزالة عدد من الأكشاك والمباسط العشوائية بالمليساء
أبرز المواد
 قتلى وجرحي في إطلاق نار قرب تجمع احتجاجي في بيروت (فيديو)
دولي
 عملية نادرة.. فريق طبي يستخرج 6 كيلو “شعر” من بطن فتاة عشرينية
أبرز المواد
 “التعليم” تعلن موعد الإجازة المطولة للعام الدراسي 1443هـ
أبرز المواد
 الإجراء المطلوب في حالة عدم وجود المبايعة المتعلقة ببيع السيارة لمحال التشليح
أبرز المواد
 مستشفى الإيمان ينجح في إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية
المناطق
 غادرت المنزل ولم تعد.. والد فتاة مفقودة يطلق نداء لأهالي تبوك للبحث عن ابنته
أبرز المواد
 استخدم كوبرا وثعبًا في جريمته.. السجن المؤبد لمواطن هندي قتل زوجته بطريقة شيطانية
دولي
 اعتماد مركز متخصص لزراعة القوقعة السمعية مستشفى الملك فهد المركزي بجازان
محليات
 رئيس جامعة نجران يكرّم الكليات الحاصلة على الاعتماد البرامجي
منطقة جازان
 صحة عسير: أكثر من 123 ألف مستفيد من خدمات التأهيل الطبي بالمستشفيات
منطقة عسير
 عضو “كبار العلماء” يوضح: متى يحل الزواج من عمة الزوجة أو خالتها؟
أبرز المواد
أمانة جدة: إزالة عدد من الأكشاك والمباسط العشوائية بالمليساء

أمانة جدة: إزالة عدد من الأكشاك والمباسط العشوائية بالمليساء

أبرز المواد
قتلى وجرحي في إطلاق نار قرب تجمع احتجاجي في بيروت (فيديو)

قتلى وجرحي في إطلاق نار قرب تجمع احتجاجي في بيروت (فيديو)

دولي
عملية نادرة.. فريق طبي يستخرج 6 كيلو “شعر” من بطن فتاة عشرينية

عملية نادرة.. فريق طبي يستخرج 6 كيلو “شعر” من بطن فتاة عشرينية

أبرز المواد
“التعليم” تعلن موعد الإجازة المطولة للعام الدراسي 1443هـ

“التعليم” تعلن موعد الإجازة المطولة للعام الدراسي 1443هـ

أبرز المواد

استخدم كوبرا وثعبًا في جريمته.. السجن المؤبد لمواطن هندي قتل زوجته بطريقة شيطانية

استخدم كوبرا وثعبًا في جريمته.. السجن المؤبد لمواطن هندي قتل زوجته بطريقة شيطانية
http://almnatiq.net/?p=1046890
المناطق ـ وكالات:

أصدرت محكمة هندية، حكمًا بالسجن المؤبد على شخص قتل زوجته،  مستخدمًا كوبرا وثعباً في ارتكاب جريمته.

وقال ممثلو الادعاء: إن سوراج كومار أطلق ثعبانًا من نوع “راسل” الشديد السمية على زوجته، ومكثت في المستشفى نحو شهرين لتلقي العلاج.
وفيما كانت تمضي فترة نقاهة في منزل والديها، حصل الزوج البالغ 28 عامًا على أفعى كوبرا من مدرب ثعابين وألقاه على زوجته خلال نومها، حيث أدت لدغة الكوبرا السامة إلى مقتل زوجته في الحال.

وقال المدعي العام الذي طلب عقوبة الإعدام إن “طريقة تنفيذ الجريمة والخطة الشيطانية التي اتبعها المتهم لقتل زوجته التي كانت طريحة الفراش تجعلها تندرج في فئة أندر الحالات”.

روابط ذات صلة

مسلمو كشمير يستغيثون.. مذابح وإطلاق نار واعتقالات.. ماذا يحدث في الإقليم؟

مسلمو كشمير يستغيثون.. مذابح وإطلاق نار واعتقالات.. ماذا يحدث في الإقليم؟
17 فرصة لاستثمارات المستقبل.. الهند تتطلع لتعزيز شراكتها مع المملكة

17 فرصة لاستثمارات المستقبل.. الهند تتطلع لتعزيز شراكتها مع المملكة
لماذا يهدد متحور “دلتا” العالم؟.. خبير أمراض معدية يكشف الأسباب

لماذا يهدد متحور “دلتا” العالم؟.. خبير أمراض معدية يكشف الأسباب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*