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اعتماد مركز متخصص لزراعة القوقعة السمعية مستشفى الملك فهد المركزي بجازان

اعتماد مركز متخصص لزراعة القوقعة السمعية مستشفى الملك فهد المركزي بجازان
http://almnatiq.net/?p=1046898
المناطق ـ جازان:

حصل مستشفى الملك فهد المركزي بجازان على الاعتماد لتشغيل مركز متخصص لزراعة القوقعة السمعية لمدة عامين، وذلك بعد حصوله على شهادة اجتياز عملية التقييم التي أجرتها اللجنة المختصة في تطبيق المعايير المعتمدة من وزارة الصحة.

وأوضحت صحة جازان، أن المركز يأتي ضمن المراكز المتخصصة التي تسعى إلى توفيرها بهدف تسهيل حصول المستفيدين على الخدمة والرعاية الصحية في كافة التخصصات العلاجية بما فيها التخصصات الدقيقة، بالإضافة إلى أن المركز سيقدم خدمات تأهيل ما بعد الزراعة، والتي تسهم في علاج المرضى، وتقليل الإحالات إلى خارج المنطقة.

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