رئيس جامعة نجران يكرّم الكليات الحاصلة على الاعتماد البرامجي

المناطق ـ نجران:

كرم رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري، بمكتبه اليوم، كليات الجامعة التي حصلت برامجها على الاعتماد البرامجي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، بحضور وكيل الجامعة للتطوير والجودة، وعميدي الكليات ورئيسي البرامج المعتمدة.

وشمل التكريم كليات الهندسة، والشريعة، والطب، والعلوم الطبية التطبيقية، وعلوم الحاسب ونظم المعلومات، التي حصلت على الاعتماد لبعض برامجها.

ونوَّه الدكتور الخضيري، بالجهود المتواصلة والتعاون المثمر بين الأقسام والكليات، ودورها في تحقيق الإنجاز، مثمناً دور وكالة الجامعة للتطوير والجودة وعمادة التطوير والجودة، في تذليل الصعاب، من خلال الدورات التدريبية التثقيفية والاستشارات التي آتت ثمارها بالإنجاز.