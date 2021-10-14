غادرت المنزل ولم تعد.. والد فتاة مفقودة يطلق نداء لأهالي تبوك للبحث عن ابنته

محررو المناطق:

أطلق والد فتاة مفقودة، غادرت المنزل منذ يومين ولم تعد حتى الآن، نداء لأهالي منطقة تبوك، للبحث عن ابنته.

وقال والد الطفلة، في تصريحات صحفية، إن ابنته تدعى “ريم” وتبلغ من العمر 13 عامًا، وقد خرجت من المنزل صباح الثلاثاء الماضي، موضحا أنها ترتدي عباءة سوداء ونقابا وبنطالا بلون رصاصي.

وبحسب والد الفتاة، فإن آخر ظهور لابنته كان يوم أمس بعدما رصدتها كاميرا مراقبة وهي تسير داخل حي أبو سبعة، كما تم توثيق دخولها للمنصة في مدرستها.

وأوضح والد الفتاة المفقودة، أنه تقدم ببلاغ رسمي إلى مركز شرطة الحمراء في المنطقة، وزوّد الأجهزة الأمنية بتفاصيل جهاز الآيفون الذي تحمله ورقمه، داعيا من يعثر عليها أو يعرف تفاصيل عنها للتواصل معه.