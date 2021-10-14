احدث الأخبار

أمانة جدة: إزالة عدد من الأكشاك والمباسط العشوائية بالمليساء
أبرز المواد
 قتلى وجرحي في إطلاق نار قرب تجمع احتجاجي في بيروت (فيديو)
دولي
 عملية نادرة.. فريق طبي يستخرج 6 كيلو “شعر” من بطن فتاة عشرينية
أبرز المواد
 “التعليم” تعلن موعد الإجازة المطولة للعام الدراسي 1443هـ
أبرز المواد
 الإجراء المطلوب في حالة عدم وجود المبايعة المتعلقة ببيع السيارة لمحال التشليح
أبرز المواد
 مستشفى الإيمان ينجح في إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية
المناطق
 غادرت المنزل ولم تعد.. والد فتاة مفقودة يطلق نداء لأهالي تبوك للبحث عن ابنته
أبرز المواد
 استخدم كوبرا وثعبًا في جريمته.. السجن المؤبد لمواطن هندي قتل زوجته بطريقة شيطانية
دولي
 اعتماد مركز متخصص لزراعة القوقعة السمعية مستشفى الملك فهد المركزي بجازان
محليات
 رئيس جامعة نجران يكرّم الكليات الحاصلة على الاعتماد البرامجي
منطقة جازان
 صحة عسير: أكثر من 123 ألف مستفيد من خدمات التأهيل الطبي بالمستشفيات
منطقة عسير
 عضو “كبار العلماء” يوضح: متى يحل الزواج من عمة الزوجة أو خالتها؟
أبرز المواد
أمانة جدة: إزالة عدد من الأكشاك والمباسط العشوائية بالمليساء

أمانة جدة: إزالة عدد من الأكشاك والمباسط العشوائية بالمليساء

أبرز المواد
قتلى وجرحي في إطلاق نار قرب تجمع احتجاجي في بيروت (فيديو)

قتلى وجرحي في إطلاق نار قرب تجمع احتجاجي في بيروت (فيديو)

دولي
عملية نادرة.. فريق طبي يستخرج 6 كيلو “شعر” من بطن فتاة عشرينية

عملية نادرة.. فريق طبي يستخرج 6 كيلو “شعر” من بطن فتاة عشرينية

أبرز المواد
“التعليم” تعلن موعد الإجازة المطولة للعام الدراسي 1443هـ

“التعليم” تعلن موعد الإجازة المطولة للعام الدراسي 1443هـ

أبرز المواد

غادرت المنزل ولم تعد.. والد فتاة مفقودة يطلق نداء لأهالي تبوك للبحث عن ابنته

غادرت المنزل ولم تعد.. والد فتاة مفقودة يطلق نداء لأهالي تبوك للبحث عن ابنته
http://almnatiq.net/?p=1046912
محررو المناطق:

أطلق والد فتاة مفقودة، غادرت المنزل منذ يومين ولم تعد حتى الآن، نداء لأهالي منطقة تبوك، للبحث عن ابنته.

وقال والد الطفلة، في تصريحات صحفية، إن ابنته تدعى “ريم” وتبلغ من العمر 13 عامًا، وقد خرجت من المنزل صباح الثلاثاء الماضي، موضحا أنها ترتدي عباءة سوداء ونقابا وبنطالا بلون رصاصي.

وبحسب والد الفتاة، فإن آخر ظهور لابنته كان يوم أمس بعدما رصدتها كاميرا مراقبة وهي تسير داخل حي أبو سبعة، كما تم توثيق دخولها للمنصة في مدرستها.

وأوضح والد الفتاة المفقودة، أنه تقدم ببلاغ رسمي إلى مركز شرطة الحمراء في المنطقة، وزوّد الأجهزة الأمنية بتفاصيل جهاز الآيفون الذي تحمله ورقمه، داعيا من يعثر عليها أو يعرف تفاصيل عنها للتواصل معه.

 

روابط ذات صلة

عملية نادرة.. فريق طبي يستخرج 6 كيلو “شعر” من بطن فتاة عشرينية

عملية نادرة.. فريق طبي يستخرج 6 كيلو “شعر” من بطن فتاة عشرينية
شرطة جازان تقبض على مواطنين تسببا في حادث مروري أدى لإصابة شخص ووفاة زوجته

شرطة جازان تقبض على مواطنين تسببا في حادث مروري أدى لإصابة شخص ووفاة زوجته
أمانة تبوك تطرح 9 فرص استثمارية في مواقع متعددة

أمانة تبوك تطرح 9 فرص استثمارية في مواقع متعددة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*