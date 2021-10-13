مستشفى الإيمان ينجح في إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية

المناطق- الرياض:

نجح مستشفى الإيمان العام التابع لتجمع الرياض الصحي الأول من إنجاز نسبة 100% من العمليات المجدولة على قوائم الانتظار؛ وذلك خلال سبعة أشهر عمل من العام 2021.

وأجرت “جراحة مستشفى الإيمان” جميع العمليات المجدولة، التي أدت جائحة كورونا إلى تراكمها ليتم الوصول إلى الصفر من عددها في قوائم الانتظار، وذلك بإجراء أكثر من “2000” عملية جراحية كان من بينها “746” عملية مجدولة، و “407” جراحة اليوم الواحد، وإجراء أكثر من “1300” عملية طارئة خلال الفترة نفسها.

وكان ذلك ضمن استحداث آليات عمل جديدة ساهمت في تقليص القوائم وخفض معدلات الانتظار للعمليات المجدولة إلى عشرة أيام فقط، كما تمت زيادة عدد غرف العمليات؛ ورفع نسبة الإشغال لها لخدمة عدد أكبر من المرضى، بالإضافة إلى العمل على القوائم الاحتياطية للمرضى؛ بحيث يتم التواصل مع المريض في هذه القائمة عند إلغاء أي عملية مجدولة.

يذكر أن مستشفى الإيمان العام يُعد أحد أهم مكونات “التجمع الأول” في الرياض، حيث يشهد تطوراً مُطرداً في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين وفق أعلى معايير الجودة، ووجود تقدمٍ رقمي في غرف العمليات الحديثة والمتطورة؛ حيث تم تجهيزها وتشغيلها وفق مواصفات عالمية، بالإضافة إلى ما يضمه المستشفى من كوادر طبية وفنية وإدارية متخصصة بمؤهلات وخبرات عالية لتقديم الخدمة المتميزة.