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أمانة جدة: إزالة عدد من الأكشاك والمباسط العشوائية بالمليساء

أمانة جدة: إزالة عدد من الأكشاك والمباسط العشوائية بالمليساء

أبرز المواد
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أمانة جدة: إزالة عدد من الأكشاك والمباسط العشوائية بالمليساء

أمانة جدة: إزالة عدد من الأكشاك والمباسط العشوائية بالمليساء
http://almnatiq.net/?p=1046931
المناطق- جدة

أزالت الفرق الرقابية ببلدية المليساء الفرعية مجموعةً من المباسط والمجالس العشوائية المخالفة بحي “السروات”، ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في مكافحة العشوائيات والحد من المخالفات البلدية بكافة أشكالها.

وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية فيصل المالكي أن أعمال الإزالة شملت إزالة من ممارسات “البيع المخالف” مبيناً أن البلدية قامت بتكثيف الجولات التي تعمل على مراقبة كافة المخالفات ضمن الجهود المبذولة في تحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

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