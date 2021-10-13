قتلى وجرحي في إطلاق نار قرب تجمع احتجاجي في بيروت (فيديو)

أفادت وسائل إعلام لبنانية عن سقوط قتيل على الأقل وعدد من الجرحى عند مستديرة الطيونة في بيروت قرب تجمع احتجاجي ضد قرار قاضي تحقيق انفجار مرفأ بيروت.

وبث تلفزيون الجديد اللبناني لقطات لأشخاص يركضون في الشارع ويحاولون الاختباء في منطقة الطيونة. وقال مصدر أمني لوكالة رويترز، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجراح خطيرة في بيروت في إطلاق نار قرب موقع حيث تجمع محتجون يتظاهرون ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت