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عملية نادرة.. فريق طبي يستخرج 6 كيلو “شعر” من بطن فتاة عشرينية

عملية نادرة.. فريق طبي يستخرج 6 كيلو “شعر” من بطن فتاة عشرينية

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عملية نادرة.. فريق طبي يستخرج 6 كيلو “شعر” من بطن فتاة عشرينية

عملية نادرة.. فريق طبي يستخرج 6 كيلو “شعر” من بطن فتاة عشرينية
http://almnatiq.net/?p=1046935
محررو المناطق:

تمكن فريق طبي أردني، في اجراء عملية صعبة لاستخراج كتلة من الشعر وزنها 6 كيلو جرامات من بطن فتاة عشرينية، جرت في أحد المستشفيات الحكومية بالعاصمة الأردنية عمان.

ونقلت “سكاي نيوز”، عن الدكتور علي العبداللات، مدير عام مستشفى البشير، قوله، إن الطواقم الطبية في قسم الجراحة العامة تعاملت مع حالة مرضية نادرة تسمى “البازَهْر الشَعْري”، وهي حالة مرضية نادرة جداً تسمى هوس أكل الشعر، أصيبت به فتاة تبلغ من العمر 20 عاما.

وبحسب مدير عام المستشفى، وصلت الفتاة إلى قسم الطوارئ في المستشفى، واشتكت من ألم وإمساك شديدين منذ خمسة أيام، وصعوبة في البلع، وهبوط في الوزن بما يقرب من 30 كيلوجراما خلال السنة الماضية، نتيجة لتعرضها لتوتر نفسي شديد.

وبحسب سكاي نيوز، كانت الفتاة قد تعرضت لحالة من التوتر النفسي الشديد، أكلت خلاله كميات كبيرة من الشعر. وأجرى الطواقم الطبية بالمستشفى صورا للأشعة، وتبين وجود كتلة كبيرة من الشعر في الجهاز الهضمي والمعدة، أدت إلى إغلاق كلي للمجرى الهضمي.

ونتيجة للتدهور في صحة الفتاة تدخل قسم الجراحة فورا، حيث خضعت الفتاة لعملية عملية جراحية تحت إشراف مجموعة من الاستشاريين والأخصائيين في جراحة البطن داخل مستشفى البشير، وتكللت العملية بالنجاح.

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