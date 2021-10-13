هل يمكن إعادة الأسنان إلى مكانها مرة أخرى حال سقوط أحدًا منها؟.. الصحة كشف الخطوات

محررو المناطق:

قالت وزارة الصحة، في حال تعرض الشخص لضـربة أو إصابة أسقطت أحد أسنانه فإنه من الممكن إعادة السن لمكانه إذا تم التعامل معه بشكل صحيح.

وأضافت الوزارة أنه في حال سقوط أحد الأسنان الدائمة فيجب التوجه مباشرة إلى عيادة الأسنان خلال مدة لا تزيد على 30 دقيقة قدر الإمكان، ويجب قبلها التقاط السن من التاج (أعلى السن) وليس من الجذر.

وتابعت: أنه في حال كان السن متسخاً يجب شطفه سريعاً بالماء فقط دون فركه باليد أو بأي وسيلة أخرى، ويمكن إعادته لمكانه داخل الفم والضغط عليه بالإصبع برفق ثم إغلاق الفم بلطف.

وأشارت إلى أنه في حال تعذر إعادة السن لمكانه في الفم فيجب الحفاظ عليه رطباً بغمره بالحليب، وعدم غمره نهائياً في الماء لأن خلايا سطح الجذر لا تتحمل الماء لفترة طويلة.

وأكدت ضرورة الوصول بأسرع وقت ممكن إلى عيادة الأسنان، فكلما كان الوقت بين سقوط السن والتوجه لعيادة الأسنان أسرع كانت النتيجة أفضل، موضحة أن الأسنان اللبنية هي التي تنمو خلال مرحلة الرضاعة، أما الأسنان الدائمة فهي التي تنمو بعد سقوط الأسنان اللبنية، مشددت على أنه في حال وجود أي إصابة أو أعراض بمنطقة الرأس والعنق نتيجة الحـادث أو السقوط، فلا بد من إبلاغ الطبيب بذلك.