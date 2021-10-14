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“ديوانية الشرافاء” تستضيف بطل حرب فقد أحد ذراعيه دفاعا عن الوطن

“ديوانية الشرافاء” تستضيف بطل حرب فقد أحد ذراعيه دفاعا عن الوطن

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“ديوانية الشرافاء” تستضيف بطل حرب فقد أحد ذراعيه دفاعا عن الوطن

“ديوانية الشرافاء” تستضيف بطل حرب فقد أحد ذراعيه دفاعا عن الوطن
http://almnatiq.net/?p=1046987
وادي الدواسر – مبارك الدوسري:

نظمت ديوانية لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في الشرافاء بمحافظة وادي الدواسر، أمس، أمسية ثقافية وطنية استضافت فيها العقيد ركن عبدالرحمن محمد الشواف ال مطلقه الودعاني، الذي فقد أحد ذراعيه خلال مشاركته في تحالف دعم الشرعية في اليمن، ومواجهة أعداء الوطن من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد العقيد ركن الودعاني في بداية حديثه عن اعتزازه وفخره وزملائه خلال مشاركته بالحد الجنوبي وهم يقفون جميعاً خدمة للدين ثم الملك والوطن بكل فخر واعتزاز وقوة وثبات في وجه كل من يحاول الاعتداء على حدود الوطن والنيل من مقدساته ومواطنيه، بدعم ورعاية واهتمام ومتابعة مستمرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ سائلاً الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

وأشار العقيد الودعاني، أن ماقام به ويقوم به زملائه من تضحيات أدت إلى تقديم أرواحهم ودمائهم فداء للوطن والذود عن حياضه بشجاعة وشدة بأس هو واجب لحماية الدين والوطن من الأعداء ومساندة إخواننا في اليمن لإعادة الشرعية وبث الأمن والاستقرار في هذا البلد الجار العزيز الذي يعيش أوضاعا فوضوية أثر اختطاف السلطة على أيدي ميلشيات حوثية لا تريد لليمن وشعب اليمن أي خير.

وتناول العقيد ركن عبدالرحمن الاهتمام الذي وجده ويجده الجنود البواسل من ولاة الأمر، واستشهد في ذلك بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير له بالمستشفى بعد العملية التي بترت فيها يده، وخلع له حينها سمو الأمير مشلحه وقال له: “أبيك تقبل مني هذا البشت، هذا بشت أبوي أعطاني إياه: “وقال له الأمير حين ذاك أن بتر يدك ليس إصابة، إنما هو وسام للشرف والبطولة”.

من جهته أوضح رئيس لجنة التنمية بالشرافاء جمعان بن عبدالله آل حسين، أن تلك الأمسية تأتي في إطار حرص اللجنة على تأصيل القدوة الحسنة لدى الجيل الحالي، ولأهمية إبراز وتشجيع القدوات التي ينبغي على شبابنا وفتياتنا أن يقتدوا بها، ولما لها من أهمية في بناء شخصية المجتمع، وسبل تعزيزها وتنميتها بين شباب وفتيات الوطن.

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