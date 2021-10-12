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لأول مرة.. جامعة شقراء تدخل ضمن تصنيف QS العالمي لعام 2022  

لأول مرة.. جامعة شقراء تدخل ضمن تصنيف QS العالمي لعام 2022  

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لأول مرة.. جامعة شقراء تدخل ضمن تصنيف QS العالمي لعام 2022  

لأول مرة.. جامعة شقراء تدخل ضمن تصنيف QS العالمي لعام 2022  
جامعة شقراء
http://almnatiq.net/?p=1046988
المناطق - الرياض:
دخلت جامعة شقراء للمرة الأولى ضمن تصنيف QS العالمي للعام 2022، مسجلةً بذلك إنجازًا أكاديميًا جديدًا في سجلها، حيث يعتمد دخول جامعة شقراء في هذا التصنيف العالمي على تقييم كفاءة خريجيها وسمعتها أكاديميًا، والاستشهاد بها كجامعة متميزة في مجالات البحث العلمي، وقياس مدى نسبة الطلاب مقابل أعضاء هيئة التدريس محليًا وأجنبيًا.
ويعتبر تصنيف QS العالمي هو تقييم سنوي تصنيفات الجامعات في العالم يصدر عن مؤسسة “Quacquarelli Symonds”، البريطانية المتخصصة في مجال التعليم، والتي تضم وحدة تحليل مسؤولة عن تجميع وتقييم البيانات الخاصة بالتصنيفات، وآلاف من الأكاديميين المشاركين في جمع وتوثيق بيانات الجامعات من أجل تجهيز ونشر تصنيفات كيو إس للجامعات.

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