“الشمسان”يتفقد عددًا من فروع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية

المناطق ـ المنطقة الشرقية:

تفقد المشرف العام التنفيذي لتجربة العميل والتواصل المؤسسي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالعزيز الشمسان، فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية وعددًا من الفروع التابعة له.

وتهدف هذه الجولة إلى الاطلاع على آلية سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمستفيدين من جانب تجربة العميل، حيث شملت جولته مركز الاتصال الموحد بالدمام والقطيف، تفقد خلالها مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء، ومدى الاهتمام بالتعامل مع جميع البلاغات والاستفسارات والشكاوى الواردة إليهما، وحلها بأسرع وقت ممكن لضمان حصول المستفيدين من الوزارة على تجربة عميل مميزة.

كما زار وحدة الخدمات المساندة بالقطيف، لمتابعة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج والأنشطة المخصصة لهم، مستمعًا لشرح مفصل عنها، ومشددًا على أهمية مواصلة العمل لتقديم أفضل الخدمات لهم ولذويهم، والإسهام في تذليل التحديات التي تواجههم.

واطلع على الأنظمة التقنية بتجربة العميل، وكيفية استقبال البلاغات والمقترحات والرد على الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة ببرامج وخدمات الوزارة، ومعرفة أبرز البلاغات المتكررة في مركز الاتصال الموحد بالأحساء، مختتمًا جولته التفقدية بزيارة مكتب العمل للاطمئنان على سير العمل ومعرفة مدى رضا العملاء.

وأثنى الشمسان في ختام جولته على الجهود المبذولة فرع الوزارة بالمنطقة والفروع التابعة له، حاثًا على الاستمرارية في العطاء لمواكبة تطلعات الوزارة ورؤية المملكة 2030.