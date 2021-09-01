“حماية المستهلك” توضح معنى الرموز المدونة على المنتجات والمستحضرات التجميلية (فيديو)

محررو المناطق:

شددت جمعية حماية المستهلك على أهمية معرفة الرموز المدونة على عبوات المنتجات والمستحضرات التجميلية لضمان سلامة البشرة من التعرض لأي مضاعفات.

وأوضحت الجمعية في مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، صور هذه الرموز، مصحوبة بتعليق كتابي حول مضمونها وما تعنيه بالنسبة للمنتج التجميلي، منها وجود ملصق (UVA) ويعني أن هذا المنتج يقي من الأشعة فوق البنفسجية.

وأوضحت أهمية معرفة هذه الرموز والوقوف عندها، مبينة أن بعضها يبين تاريخ صلاحية المنتج، إذا كانت الصلاحية أكثر من 30 شهرًا أو أقل، بالإضافة إلى بيان وزن وحجم المنتج.