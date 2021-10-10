جامعة الجوف تحقق قفزة جديدة في تصنيف QS 2022 العالمي للجامعات العربية

المناطق- الجوف:

حققت جامعة الجوف إنجازًا جديدًا يضاف إلى إنجازاتها السابقة في مجال التصنيف، بتحقيقها المرتبة 81 – 90 ضمن تصنيف QS 2022 العالمي للجامعات العربية، محدثة قفزة نوعية بما يقارب الـ 50 مرتبة عن تصنيف العام الماضي.

ويأتي هذا الإنجاز، بعد أن حققت الجامعة مؤخرًا إنجازًا بدخولها التصنيف العالمي ضمن مصاف الجامعات العالمية، وتحقيق المرتبة 700-751 عالميًا، والـ 24 عربيًا، والـ 7 محليًا.

وأشار رئيس الجامعة الدكتور محمد الشايع، إلى أن هذا الإنجاز يأتي في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة – أيدها الله- وبمتابعة وتوجيه من قبل سمو أمير منطقة الجوف ومعالي وزير التعليم، مضيفًا أن الجامعة ماضية في تعزيز المكانة التي وصلت إليها، والعمل المستمر لتحقيق مكتسبات أكبر في جميع المجالات تلبية لطموحات ورؤية القيادة -حفظها الله- لقطاع التعليم في المملكة.

يذكر أن الجامعة حققت مؤخرًا الاعتماد المؤسسي الكامل، وعددًا من الاعتمادات البرامجية من هيئة تطوير التعليم والتدريب.