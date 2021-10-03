البحرين.. تحديث إجراءات الحجر الصحي لمخالطي مصابي كورونا اعتبارًا من الغد

المناطق ـ وكالات:

أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بالبحرين، إلغاء الحجر الصحي لمخالطي المصابين بفيروس كورونا من المتعافين ومتلقي كامل الجرعات المعتمدة.

وقال الفريق الطبي، إنه بناءً على العرض وأخذ موافقة اللجنة التنسيقية، فقد تقرر بدءًا من الجمعة الموافق 15 أكتوبر 2021 تحديث بروتوكول المخالطين للحالات القائمة؛ بخفض مدة الحجر الصحي الاحترازي إلى 7 أيام من تاريخ المخالطة للمخالطين من غير حاملي الشعار باللون الأخضر في تطبيق “مجتمع واعي” مع إلزامية إجراء الفحص المختبري (PCR) في اليومين الأول والسابع من تاريخ المخالطة.

وأضاف كما تضمن البروتوكول المحدث، بالنسبة للمخالطين من المطعمين والمتعافين حاملي الشعار باللون الأخضر في التطبيق، الاكتفاء بإلزامية إجراء الفحص المختبري (PCR) في اليومين الأول والسابع من تاريخ المخالطة، مع إلغاء الحجر الصحي الاحترازي لهم، منوهًا لجميع المخالطين بضرورة إجراء فحص لفيروس كورونا عند الشعور بأية أعراض.

وأشار إلى أن المخالطين الذين ينطبق عليهم البروتوكول المحدث هم الذين يتم رصدهم والكشف عن مخالطتهم بدءًا من يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر الجاري وما بعده، ولا يشمل المخالطين الذين تم كشف مخالطتهم قبل هذا التاريخ.

وأكد الفريق الوطني الطبي أن تحديث البروتوكول الخاص للمخالطين للحالات القائمة يأتي بناءً على ما أثبتته المؤشرات الوطنية بشأن فاعلية التطعيم الجرعة المنشطة منه في رفع الاستجابة المناعية للجسم.