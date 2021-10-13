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حقيقة احتفال برج الساعة بمكة بالمولد النبوي

حقيقة احتفال برج الساعة بمكة بالمولد النبوي
حقيقة احتفال برج الساعة بالمولد النبوي
http://almnatiq.net/?p=1047084
محررو المناطق:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة زعموا خلالها أن برج الساعة بمكة يطلق الضوء الأخضر احتفالًا بالمولد النبوي الشريف.

ومن جانبه، أوضح حساب هيئة مكافحة الإشاعات على توتير، حقيقة الصورة إذ تبين أن الصورة المتداولة لبرج الساعة في مكة المكرمة، نشرت لأول مرة عام ٢٠١٥م.

كما تبين أيضاً أن الصورة هي إضاءة ساعة مكة بالليزر الأخضر أعلى البرج مع بداية كل شهر هجري وفي عيد الفطر وعيد الأضحى.

 

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