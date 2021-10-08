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تدشين فعاليات القافلة الزراعية المتنوعة للمزارعين والمهتمين بمنطقة الباحة

تدشين فعاليات القافلة الزراعية المتنوعة للمزارعين والمهتمين بمنطقة الباحة

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تدشين فعاليات القافلة الزراعية المتنوعة للمزارعين والمهتمين بمنطقة الباحة

تدشين فعاليات القافلة الزراعية المتنوعة للمزارعين والمهتمين بمنطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=1047089
المناطق- الباحة:

دُشّنت اليوم القافلة الزراعية الإرشادية، التي ينظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالباحة في ميدان الشفا، بحضور وكيل إمارة المنطقة عبدالمنعم الشهري، والمشرف على القافلة الزراعية الإرشادية الدكتور بندر الصقهان، وعدد من منسوبي الوزارة، حيث تستمر القافلة الزراعية على مدى ثلاثة أيام بمشاركة جهات حكومية وخاصة.

وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالباحة فهد الزهراني، أن القافلة تشمل العديد من المعارض والندوات، كما تتضمن إقامة 15 ورشة عمل، أبرزها الممارسات الزراعية السليمة للمحاصيل، وآفات الأشجار، والإدارة المتكاملة للأشجار المثمرة والمحاصيل وعنايتها مع تقديم برامج إرشادية زراعية، وكذلك الشاشات المتحركة لعرض الأفلام الزراعية والإرشادية على الزوار وفي حقول المزارعين، إضافة إلى ركن الهدايا التذكارية .

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