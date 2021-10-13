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أمين الشرقية ومدير تعليم المنطقة يناقشان أبرز التحديات والحلول للمشاريع التعليمية

أمين الشرقية ومدير تعليم المنطقة يناقشان أبرز التحديات والحلول للمشاريع التعليمية

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أمين الشرقية ومدير تعليم المنطقة يناقشان أبرز التحديات والحلول للمشاريع التعليمية

أمين الشرقية ومدير تعليم المنطقة يناقشان أبرز التحديات والحلول للمشاريع التعليمية
http://almnatiq.net/?p=1047106
المناطق- الشرقية:

ناقش أمين أمانة المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، مع مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، أبرز التحديات والحلول لمناقشة المشاريع التعليمية الجديدة وأبرز التحديات التي تواجه إدارة التعليم، والخدمات والمرافق التي تخدم المشاريع الجديدة، وآليات معالجتها، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الخميس، بالأمانة.

وأشاد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بالشراكة بين الأمانة وإدارة التعليم، وذلك من خلال الدور البارز في المشاركة بالعديد من البرامج المجتمعية والتطوعية كالبرامج البيئية وأعمال الزراعة والتشجير وغيرها من البرامج التي تخدم الوطن والمجتمع الداعمة لبرامج أنسنة المدن وجودة الحياة.

وأشار إلى التنسيق الدائم بين الأمانة وإدارة التعليم للوصول لاحتياجات ومتطلبات أهالي الأحياء من الخدمات البلدية والمرافق التعليمية والرياضية، وتحديداً الطلاب والطالبات القاطنين فيها، والأخذ بالاعتبار المتطلبات الأساسية كمدارس وكذلك الأخذ بمقترحاتهم لتنفيذ ما يعود بالنفع في تطوير الخدمات منها للمشاريع التعليمية المستقبلية، وتدليل كافة الصعاب ان وجدت مُثمّناً كافة الجهود المبذولة من قبل تعليم المنطقة الشرقية في كافة مبادراتها للارتقاء بعملية التعليم وفق رؤية المملكة 2030.

بدوره، قدم مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، شكره لأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير على الجهود المبذولة من خلال برامج ومبادرات أمانة المنطقة الشرقية، والتي تخدم القطاع التعليمي، وتطور العملية التعليمية.

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