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حلم “الهلال” و “النصر” بـ أبطال آسيا.. موعد مباريات ربع النهائي والقنوات الناقلة

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حلم “الهلال” و “النصر” بـ أبطال آسيا.. موعد مباريات ربع النهائي والقنوات الناقلة

حلم “الهلال” و “النصر” بـ أبطال آسيا.. موعد مباريات ربع النهائي والقنوات الناقلة
ربع نهائي أبطال أسيا
http://almnatiq.net/?p=1047111
المناطق - الرياض:

يبحث الكثير من المتابعين عن موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا والمقرر إقامتها مطلع الأسبوع المقبل خاصة في ظلّ مشاركة أكثر من فريق عربي يأتي في مقدمتهم الهلال والنصر.

وتقام مباراة النصر والوحدة الإماراتي يوم السبت المقبل الموافق 16 -10-202، على ملعب مرسول بارك، وبحضور جماهيري.

وسيتم نقل أحداث المباراة تلفزيونيًا عبر شاشة قنوات ssc والتي تخصص فقرات فنية ثابتة بوجود أبرز نجوم الكرة العربية، كما يمكن متابعة المباراة عبر منصة شاهد.

موعد مباراة الهلال و برسبوليس

سيكون يوم السبت المقبل 16 -10 2021 هو موعد مباراة الهلال القادمة ضد برسبوليس الإيراني في الدوري ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وستُنقل المباراة مباشرة عبر شاشة قنوات ssc التي توفر خدمة مميزة مع وجود فقرات تحليلية ثابتة، كما يمكنكم مشاهدتها عبر منصة شاهد.

وكان الهلال قد بلغ المرحلة الحالية بعد التغلب على الاستقلال الإيراني بهدفين دون رد، بينما تفوق برسبوليس على استقلال دونسبه بهدف دون رد.

وتستكمل مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا يوم الأحد، حيث يلعب ستلرز مع غرامبوس، يواجه جيونبوك منافسه أولسان.

 

 

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