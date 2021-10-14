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“التجارة” تطلق وحدات متنقلة للتوعية بالفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر

“التجارة” تطلق وحدات متنقلة للتوعية بالفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر

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“التجارة” تطلق وحدات متنقلة للتوعية بالفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر

“التجارة” تطلق وحدات متنقلة للتوعية بالفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر
http://almnatiq.net/?p=1047112
محررو المناطق:

تشارك الوحدات المتنقلة لوزارة التجارة في التوعية بالفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وتوجيه استقبال طلبات التصحيح للراغبين في الاستفادة من الفترة التصحيحية قبل انتهائها في 16 فبراير 2022م.

وشملت الجولات عدة مواقع في مناطق: الرياض ومكة المكرمة والشرقية، وتتواصل في هذه المناطق والمناطق الأخرى خلال الفترة المقبلة. وتعد الفترة التصحيحية فرصة ثمينة لتصحيح الأوضاع قبل تطبيق العقوبات الرادعة والتي تصل للسجن 5 سنوات والغرامة لـ 5 ملايين أو بهما معًا.

وأكدت الوزارة والجهات الشريكة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بأن آليات العمل الرقابي ستكون صارمة ومشددة وبأساليب جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات المنشآت المخالفة وضبطها وإيقاع العقوبات النظامية بحقها.

يشار إلى أن التقديم خلال الفترة التصحيحية يُمكن الاستفادة من المزايا التي أٌقرتها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر والتي تشمل: الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي، ويمكن التقديم إلكترونيًا عبر: mc.gov.sa

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