بـ 5 أشكال.. “الصحة”: “مزيلات الاحتقان” تحسّن من التنفس لو استُخدِمت بشكل سليم

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وزارة الصحة السعودية
http://almnatiq.net/?p=1047123
المناطق - الرياض:

أوضحت وزارة الصحة فى “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع” تويتر”، المقصود بأدوية مزيلات الاحتقان.

وأبانت أنها  نوع من الأدوية التي يمكن أن توفر راحة قصيرة الأمد للانسداد الأنف (احتقان الأنف).

وأكدت أن دواعي استعمال هذه الأدوية هي أنها تساعد في تخفيف أعراض حالات نزلات البرد، والإنفلونزا وحمى القش، وردود الفعل التحسسية الأخرى، والتهاب الجيوب الأنفية.

و لفتت إلى أن لها عدة أشكال هي : (  بخاخات الأنف – قطرات – أقراص أو كبسولات- السوائل أو شراب- مساحيق تذوب في الماء الساخن).

ولا تستخدم بخاخات وقطرات الأنف المزيلة الاحتقان الأكثر من 2-5 أيام، لأنها قد تزيد من سوء الحالة الصحية على المدى البعيد.

 

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