جامعة “المؤسس” تعقد اللقاء التعريفي ببرنامج “صناعة النجوم”

محررو المناطق:

نظمت وكالة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والمهارات بجامعة الملك عبدالعزيز وبالتعاون مع جمعية قمم الشبابية بجدة اللقاء التعريفي ببرنامج “صناعة النجوم”، وذلك بأصالة الأنشطة الطلابية بالعمادة.

وتضمن اللقاء عرضا موجزا للبرنامج، وأبرز المحطات والمراحل، وأهدافه، والأثر المتوقع إحداثه لدى الطلاب من البرنامج، كما تم عرض الجدول الزمني ومنصة البرنامج التفاعلية وطريقة استخدامها.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن مححد القحطاني أن البرنامج يهتم بتطوير وتأهيل الطلاب المتميزين من نجوم الكليات وقيادات النشاط الطلابي في وحدات الأنشطة والأندية الطلابية وتزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة الواردة في رؤية المملكة ٢٠٣٠م وبرنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد مؤخرا.

من جانبه، أفاد وكيل العمادة للأنشطة والمهارات الدكتور عبدالعزيز بن عمر العماري، بأن البرنامج تم العمل منذ شهور حتى تم إطلاقه اليوم كما أكد على حرص العمادة والجامعة على تطوير مهارات الطلاب نجوم الجامعة، والمتميزين في الأندية ليكون الطالب لبنة صالحة يساهم في خدمة وطنه بعلمه ومهاراته التي اكتسبها في الأنشطة الطلابية.