بيان مهم من “هيئة الطيران” بشأن الرحلات الجوية الملغاة بسبب كورونا

المناطق - الرياض:

أعلنت هيئة الطيران المدني عن إصدار لوائح محدثة بشأن الناقلات الجوية العاملة في المملكة التي قامت بإلغاء أي رحلة جوية بسبب جانحة كوفيد-19.

وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أنه تم معالجة أوضاع المسافرين وفق الحالات التالية:

في حال اختيار المسافر فسخ التعاقد، عاد له قيمة التذاكر (خط السير غير المستخدم) حسب وسيلة الدفع

في حالة إصدار قسيمة تبادلية للمسافر، تتاح له إعادة استخدامها أو استردادها، بحسب رغبة المسافر دون دفع أية مبالغ او رسوم إضافية مقابل إعادة الاستخدام أو الاسترداد.

في حالة قبول المسافر إعادة جدولة رحلته؛ فلا يترتب على ذلك تحصيل أية مبالغ أو رسوم إضافية إذا كانت على نفس خط السير، وإذا طلب المسافر تعبير خط السير، فيحق للناقل الجوي تحصيل فرق السعر فقط دون إضافة أية رسوم أخرى بغرض إعادة الجدولة أو الإصدار .