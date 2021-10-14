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فريق طبي ينقذ طرف مصاب بحادث مروري من البتر في تبوك

فريق طبي ينقذ طرف مصاب بحادث مروري من البتر في تبوك
http://almnatiq.net/?p=1047170
المناطق- تبوك:

تمكن فريق طبي في مستشفى الملك خالد بتبوك، من إنقاذ طرف من البتر لمصاب في حادث مروري نتج عنه قطع في شرايين وأوردة الطرف السفلي الأيمن؛ حيث تم استقباله في الطوارئ، وتبين بعد الكشف الطبي عليه وجود كسور ورضوض متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى تهتك تام وقطع بشرايين وأوردة الطرف السفلي الأيمن، وبعد تقديم الإسعافات الأولية اللازمة، تم تحويله مباشرة إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية دقيقة.

وتمكن فريق طبي من قسم جراحة الأوعية الدموية من السيطرة على النزيف، وإصلاح وتوصيل شرايين وأوردة الطرف السفلي، ولم يتم بتر أي جزء، وبعدها تم نقله إلى القسم الداخلي لاستكمال العلاج والمتابعة بعد أن مكث أسبوعًا في العناية المركزة، وحاليًا بدأ مرحلة الاستشفاء، ومحاولة السير على القدمين بعد العملية.

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