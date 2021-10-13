أمير الرياض بالنيابة يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الصم

المناطق- الرياض:

استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي الصم بالرياض علي بن راشد الهزاني وأعضاء مجلس الإدارة، بمناسبة تحقيق نادي الصم بالرياض المركز الأول في بطولة دوري ألعاب القوى للصم على مستوى المملكة.

وهنأهم الأمير، بمناسبة تحقيق المركز الأول في البطولة، منوهًا بما يحظى به القطاع الرياضي في المملكة من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد وتحقيق المزيد من الإنجازات، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة نادي الصم بالرياض باسمه وباسم جميع منسوبي النادي عن خالص الشكر والتقدير لأمير منطقة الرياض بالنيابة على دعمه واهتمامه.