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الأم توفيت والابنة بلا مأوى.. قصة مأساوية صنعتها ميلشيا حزب الله في لبنان (فيديو)

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الأم توفيت والابنة بلا مأوى.. قصة مأساوية صنعتها ميلشيا حزب الله في لبنان (فيديو)

الأم توفيت والابنة بلا مأوى.. قصة مأساوية صنعتها ميلشيا حزب الله في لبنان (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1047183

نشرت قناة “الحدث” مقطع فيديو مأساوي، يظهر مقتل سيدة لبنانية خلال الاشتباكات التي اندلعت اليوم في العاصمة بيروت، وشاركت فيها عناصر من منظمة “حزب الله ” الإرهابية.

 

وقالت مراسلة “الحدث” في بيروت، “غنوة يتيم”، إنه عقب انتهاء اليوم الدراسي لم تتمكن حافلة المدرسة من توصيل الطفلة الصغيرة إلى أمها التي توفيت خلال الاشتباكات.

 

 

 

 

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