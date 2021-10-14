الأم توفيت والابنة بلا مأوى.. قصة مأساوية صنعتها ميلشيا حزب الله في لبنان (فيديو)

نشرت قناة “الحدث” مقطع فيديو مأساوي، يظهر مقتل سيدة لبنانية خلال الاشتباكات التي اندلعت اليوم في العاصمة بيروت، وشاركت فيها عناصر من منظمة “حزب الله ” الإرهابية.
وقالت مراسلة “الحدث” في بيروت، “غنوة يتيم”، إنه عقب انتهاء اليوم الدراسي لم تتمكن حافلة المدرسة من توصيل الطفلة الصغيرة إلى أمها التي توفيت خلال الاشتباكات.
مقتل سيدة في اشتباكات #بيروت.. ومراسلة العربية غنوة يتيم تنقل موقفا مأساويا عن طفلتها بعد سماع الخبر#لبنان #الطيونة #حزب_الله#العربية pic.twitter.com/PCk8rHdSBz
— العربية (@AlArabiya) October 14, 2021
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