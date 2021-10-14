انطلاق مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية بمشاركة أكثر من 80 مزرعة رمان

المناطق - القصيم:

تشارك أكثر من 80 مزرعة رمان بمهرجان رمان القصيم الخامس بمركز الشيحية الذي انطلق مساء أمس الأول برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم والذي تنظمه بلدية محافظة البكيرية .

ويهدف المهرجان الذي يقام بالتعاون مع الجمعية التعاونية الزراعية ومشاركة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في حديقة الشيحية العامة ولمدة عشرة أيام, إلى عرض منتجات الرمان والصناعات التحويلة للرمان من زيت ودبس وبودرة وعطر الرمان، بالإضافة لتشجيع المزارعين من خلال التثقيف وإيجاد نقاط بيع .

ويتضمن المهرجان إقامة العديد من الفعاليات بمشاركة العديد من الجهات الحكومية .