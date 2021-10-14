احدث الأخبار

انطلاق مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية بمشاركة أكثر من 80 مزرعة رمان
منطقة القصيم
 أكثر من 123 ألف مستفيد من خدمات التأهيل الطبي بصحة عسير
أبرز المواد
 أمير الرياض بالنيابة يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الصم
أبرز المواد
 فريق طبي ينقذ طرف مصاب بحادث مروري من البتر في تبوك
أبرز المواد
 وزير العدل: تطورات تشريعية وإجرائية في القطاع العدلي مواكبة لرؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 بـ 5 أشكال.. “الصحة”: “مزيلات الاحتقان” تحسّن من التنفس لو استُخدِمت بشكل سليم
محليات
 حقيقة احتفال برج الساعة بمكة بالمولد النبوي
أبرز المواد
 46 إصابة جديدة وحالتي وفاة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
 بيان مهم من “هيئة الطيران” بشأن الرحلات الجوية الملغاة بسبب كورونا
أبرز المواد
 تدشين فعاليات القافلة الزراعية المتنوعة للمزارعين والمهتمين بمنطقة الباحة
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى السودان يقلد الملحق العسكري بالسفارة رتبته الجديدة
أبرز المواد
 حلم “الهلال” و “النصر” بـ أبطال آسيا.. موعد مباريات ربع النهائي والقنوات الناقلة
أبرز المواد
انطلاق مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية بمشاركة أكثر من 80 مزرعة رمان

انطلاق مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية بمشاركة أكثر من 80 مزرعة رمان

منطقة القصيم
أكثر من 123 ألف مستفيد من خدمات التأهيل الطبي بصحة عسير

أكثر من 123 ألف مستفيد من خدمات التأهيل الطبي بصحة عسير

أبرز المواد
أمير الرياض بالنيابة يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الصم

أمير الرياض بالنيابة يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الصم

أبرز المواد
فريق طبي ينقذ طرف مصاب بحادث مروري من البتر في تبوك

فريق طبي ينقذ طرف مصاب بحادث مروري من البتر في تبوك

أبرز المواد

انطلاق مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية بمشاركة أكثر من 80 مزرعة رمان

انطلاق مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية بمشاركة أكثر من 80 مزرعة رمان
مهرجان رمان القصيم
http://almnatiq.net/?p=1047185
المناطق - القصيم:

تشارك أكثر من 80 مزرعة رمان بمهرجان رمان القصيم الخامس بمركز الشيحية الذي انطلق مساء أمس الأول برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم والذي تنظمه بلدية محافظة البكيرية .

ويهدف المهرجان الذي يقام بالتعاون مع الجمعية التعاونية الزراعية ومشاركة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في حديقة الشيحية العامة ولمدة عشرة أيام, إلى عرض منتجات الرمان والصناعات التحويلة للرمان من زيت ودبس وبودرة وعطر الرمان، بالإضافة لتشجيع المزارعين من خلال التثقيف وإيجاد نقاط بيع .
ويتضمن المهرجان إقامة العديد من الفعاليات بمشاركة العديد من الجهات الحكومية .

 

 

روابط ذات صلة

مركز الغطاء النباتي في القصيم يطلق حملة “لنجعلها خضراء”

مركز الغطاء النباتي في القصيم يطلق حملة “لنجعلها خضراء”
“الموارد البشرية” بالقصيم تسترد حقوقاً متأخرة للعاملين بمبلغ أكثر من 45 مليون ريالاً

“الموارد البشرية” بالقصيم تسترد حقوقاً متأخرة للعاملين بمبلغ أكثر من 45 مليون ريالاً
الأمير فيصل بن مشعل يطلع على تقرير مسابقة صقاقير القصيم

الأمير فيصل بن مشعل يطلع على تقرير مسابقة صقاقير القصيم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*