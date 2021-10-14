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التحالف: تدمير 11 آلية عسكرية ومقتل 150 عنصراً لمليشيا الحوثي الإرهابية في العبدية

التحالف: تدمير 11 آلية عسكرية ومقتل 150 عنصراً لمليشيا الحوثي الإرهابية في العبدية

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التحالف: تدمير 11 آلية عسكرية ومقتل 150 عنصراً لمليشيا الحوثي الإرهابية في العبدية

التحالف: تدمير 11 آلية عسكرية ومقتل 150 عنصراً لمليشيا الحوثي الإرهابية في العبدية
http://almnatiq.net/?p=1047194

أعلن التحالف العربي، اليوم الخميس، عن تنفيذ 36 عملية استهداف ضد عتاد وعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية في العبدية، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال التحالف في بيان اليوم، إن عملياته العسكرية شملت تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 150عنصراً إرهابياً، مشددًا على أن التحالف يعمل مع شركائه الدوليين والمنظمات الدولية لإنقاذ المدنيين في العبدية.

وكان التحالف العربي قد أعلن عن مقتل أكثر من 100 من عناصر ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب وسط اليمن أمس الأربعاء، مؤكدا أنه نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية 19 عملية لاستهداف عتاد وعناصر للحوثيين في منطقة العبدية في مأرب.

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