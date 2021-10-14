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أمين الشرقية ومدير تعليم المنطقة يناقشان التحديات والحلول للمشاريع التعليمية

أمين الشرقية ومدير تعليم المنطقة يناقشان التحديات والحلول للمشاريع التعليمية
http://almnatiq.net/?p=1047206

واس

ناقش معالي أمين أمانة المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، مع مدير تعليم المنطقة الدكتور سامي العتيبي، أبرز التحديات والحلول للمشاريع التعليمية الجديدة والخدمات والمرافق المتعلقة بها وآليات معالجتها خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر الأمانة اليوم.

ونوَّه الجبير، بالشراكة التي تجمع الجانبين من خلال العديد من البرامج المجتمعية والتطوعية، مثل: البرامج البيئية وأعمال الزراعة والتشجير وغيرها من البرامج التي تخدم المجتمع وتدعم برامج أنسنة المدن وجودة الحياة، مشيرًا إلى التنسيق الدائم بينهما للوصول لاحتياجات ومتطلبات أهالي الأحياء من الخدمات البلدية والمرافق التعليمية والرياضية، وتحديدًا الطلاب والطالبات، والأخذ في الاعتبار بالمتطلبات الأساسية لتطوير الخدمات للمشاريع التعليمية المستقبلية.

 

 

 

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