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بالفيديو.. السديس يعلن عن تبني جائزة سنوية في نشر الاعتدال وتعزيز الوسطية

بالفيديو.. السديس يعلن عن تبني جائزة سنوية في نشر الاعتدال وتعزيز الوسطية
http://almnatiq.net/?p=1047230

أعلن الدكتور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، عن تبني جائزة سنوية في نشر الاعتدال وتعزيز الوسطية برئاسة فخرية لسمو الأمير ‎فيصل بن مشعل، أمير منطقة القصيم.

وقال السديس، على هامش حفل تكريم الفائزين بجائزة القصيم للتميز والابداع، إن الهدف من تبني الجائزة السنوية لشباب المنطقة هو نشر الاعتدال والوسطى، مضيفاً: “نرجو من أميرنا الغالي أن يتوجها برئاستها الفخرية”.

وأوضح، أن تنظيم الجائزة سيتم بالتنسيق مع جامعة القصيم وإدارة التعليم.

 

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