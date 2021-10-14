بالفيديو.. السديس يعلن عن تبني جائزة سنوية في نشر الاعتدال وتعزيز الوسطية

أعلن الدكتور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، عن تبني جائزة سنوية في نشر الاعتدال وتعزيز الوسطية برئاسة فخرية لسمو الأمير فيصل بن مشعل، أمير منطقة القصيم.
وقال السديس، على هامش حفل تكريم الفائزين بجائزة القصيم للتميز والابداع، إن الهدف من تبني الجائزة السنوية لشباب المنطقة هو نشر الاعتدال والوسطى، مضيفاً: “نرجو من أميرنا الغالي أن يتوجها برئاستها الفخرية”.
وأوضح، أن تنظيم الجائزة سيتم بالتنسيق مع جامعة القصيم وإدارة التعليم.
بمباركة سمو #أمير_القصيم خلال تتويجه 13 فائزاً بجائزة @QassimAward..
معالي الشيخ د.عبدالرحمن السديس الرئيس العام لـ@ReasahAlharmain يعلن عن تبني جائزة سنوية في نشر الاعتدال وتعزيز الوسطية برئاسة سمو الأمير #فيصل_بن_مشعل الفخرية. pic.twitter.com/ZBfrKVutRw
— إمارة منطقة القصيم (@EmarahAlQassim) October 14, 2021
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