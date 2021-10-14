بالفيديو.. السديس يعلن عن تبني جائزة سنوية في نشر الاعتدال وتعزيز الوسطية

أعلن الدكتور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، عن تبني جائزة سنوية في نشر الاعتدال وتعزيز الوسطية برئاسة فخرية لسمو الأمير ‎فيصل بن مشعل، أمير منطقة القصيم.

وقال السديس، على هامش حفل تكريم الفائزين بجائزة القصيم للتميز والابداع، إن الهدف من تبني الجائزة السنوية لشباب المنطقة هو نشر الاعتدال والوسطى، مضيفاً: “نرجو من أميرنا الغالي أن يتوجها برئاستها الفخرية”.

وأوضح، أن تنظيم الجائزة سيتم بالتنسيق مع جامعة القصيم وإدارة التعليم.