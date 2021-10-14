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للوقاية من متحورات كورونا.. تنبيه هام من «الصحة» بشأن تطبيقي «صحتي» و«توكلنا»

للوقاية من متحورات كورونا.. تنبيه هام من «الصحة» بشأن تطبيقي «صحتي» و«توكلنا»

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للوقاية من متحورات كورونا.. تنبيه هام من «الصحة» بشأن تطبيقي «صحتي» و«توكلنا»

للوقاية من متحورات كورونا.. تنبيه هام من «الصحة» بشأن تطبيقي «صحتي» و«توكلنا»
http://almnatiq.net/?p=1047235
المناطق- الرياض

دعت وزارة الصحة، لاستكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا للمساهمة، في الوقاية من المتحورات، حاثة على المسارعة بالتسجيل في تطبيق “صحتي” ، أو تطبيق “توكلنا” للحصول على اللقاح.

في السياق نفسه، أعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات فيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 36 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وتعافي 49 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 113 حالة، وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 547807 حالات، وبلغ عدد حالات التعافي 536817 حالة.

وفيما يخص الوفيات، تم تسجيل حالتي وفاة؛ حيث وصل إجمالي عدد حالات الوفاة في المملكة 8755 حالة، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية، والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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