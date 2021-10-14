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شاهد.. لبنانية تروي كيف نجت من قذيفة “B7” في اشتباكات بيروت

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شاهد.. لبنانية تروي كيف نجت من قذيفة “B7” في اشتباكات بيروت

شاهد.. لبنانية تروي كيف نجت من قذيفة “B7” في اشتباكات بيروت
http://almnatiq.net/?p=1047245

روت شابة لبنانية كيف نجت من قذيفة B7 في منطقة عين الرمانة، بالعاصمة “بيروت”، خلال الاشتباكات التي اندلعت اليوم في لبنان، وشاركت فيها عناصر من منظمة “حزب الله ” الإرهابية..

وأوضحت في لقاء مع “الحدث”، أنها بينما كانت موجودة في المنطقة، فوجئت بوابل من الرصاص أُطلق على المباني السكانية، وبعد ذلك تم إطلاق قذائف من نوع” B7″، مؤكدة أن اللبنانيين بمنأى عن حروب الشوارع.

كما نشرت قناة “الحدث” مقطع فيديو مأساوي، يظهر مقتل سيدة لبنانية خلال الاشتباكات.

وقالت مراسلة “الحدث” في بيروت، “غنوة يتيم”، إنه عقب انتهاء اليوم الدراسي لم تتمكن حافلة المدرسة من توصيل الطفلة الصغيرة إلى أمها التي توفيت خلال الاشتباكات.

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