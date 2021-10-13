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أمانة المدينة المنورة تبدأ إجراءاتها لنقل الأنشطة الصناعية بمشروع واحة العيون

أمانة المدينة المنورة تبدأ إجراءاتها لنقل الأنشطة الصناعية بمشروع واحة العيون
http://almnatiq.net/?p=1047255

واس

بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع ملاك الورش الصناعية، الإجراءات التنفيذية لنقل الأنشطة الصناعية الواقعة بمشروع واحة العيون، والتي تتجاوز 500 ورشة متنوعة النشاطات تشمل ورش الحدادة والنجارة وصيانة السيارات إلى موقعها الجديد الواقع بمخطط الورش الصناعية بطريق ينبع القديم.

ويهدف التنظيم الجديد إلى الحفاظ على البيئة الزراعية في مشروع واحة العيون بالإضافة إلى تحسين المشهد الحضري للمنطقة وتحفيز الأنشطة المتوسطة والصغيرة من خلال تهيئة مواقع مناسبة ومتكاملة الخدمات تمكنهم من مزاولة الأنشطة الصناعية.

ويتضمن مخطط الورش الصناعية، على 505 قطع مختلفة المساحات في مرحلته الأولى، وروعي أن تكون القيمة الإيجارية للمواقع بأسعار تنافسية وذلك دعماً للنشاط الصناعي على مستوى المنطقة، فيما من المقرر أن تنظم الأمانة قرعة علنية بين أصحاب الرخص الحالية للاستفادة من المواقع المميزة في المقر الجديد عبر إتاحة الفرص للمشاركة من خلال الرابط https://investment.amana-md.gov.sa/lottery/

يُذكر أن مشروع واحة العيون سيسهم في تحسين التصور الافتراضي لتوزيع المباني المقترحة في ضوء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة ضمن نطاق المشروع، وسياسهم في إحياء حوالي 4 ملايين متر مربع من مساحة الأراضي الزراعية شمال المدينة المنورة، كما تشمل خطة التطوير استحداث محاور رئيسة للطرق العامة وتحسين محاور الأودية، وإيجاد مسارات بانورامية بطول 17.6 كيلو متراً، تتضمن مسارات للسيارات وأخرى للمشاة والدراجات الهوائية ومناطق الجلوس والساحات ومناطق الفعاليات ومواقع عرض المنتجات الزراعية، ومنافذ بيع المنتجات والعناصر الحرفية، فضلاً عن المسطحات الخضراء في نطاق المشروع، وكذلك تحديد مواقع مباني الأنشطة الترفيهية والحدائق العامة والمخططات السكنية المعتمدة بما يُسهم في رفع مستوى جودة الحياة بالمنطقة.

 

 

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