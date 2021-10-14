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إدارية وتقنية وهندسة.. وظائف شاغرة بـ”تقويم التعليم”.. تعرف على الشروط ورابط التقديم

إدارية وتقنية وهندسة.. وظائف شاغرة بـ”تقويم التعليم”.. تعرف على الشروط ورابط التقديم
http://almnatiq.net/?p=1047257

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن حاجتها للعديد من الوظائف المتنوعة (إدارية، تقنية، هندسية)، للرجال والنساء من حملة البكالوريوس فأعلى.

وقالت الهيئة، إنه تم فتح باب التقديم لشغل 17 وظيفة، حسب المسميات والشروط التالية:

– مدير مشاريع (عدد 3)

– مدير إدارة التطوير التنظيمي

– أخصائي اختبارات وقياس (عدد 3)

– أخصائي إعتماد

– محلل بيانات (عدد 3)

– إحصائي (عدد 2)

– أخصائي تقارير (عدد 2)

– أخصائي ذكاء الأعمال

– أخصائي تحليل بيانات

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الهندسة

– علوم الحاسب

– هندسة الحاسب

– تقنية المعلومات

– إدارة المشاريع

– الموارد البشرية

– الرياضيات

– الفيزياء

– اللغة الإنجليزية

– الإحصاء

– نظم المعلومات

– نظم التحليل الكمي

– القياس

– علم البيانات

– الذكاء الاصطناعي

– إدارة البيانات

– التخصصات التربوية

– أساليب كمية

شروط الوظائف الشاغرة

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة.

– توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.

طريقة التقديم على الوظائف

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1443/3/8هـ (الموافق 2021/10/14م) عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط اضغط هنا:

https://etec.gov.sa/ar/Recruitment/Pages/JobsListing.aspx

 

 

 

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