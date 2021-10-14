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“حتى الإعلام لم ينجو من بطش الميلشيا الإرهابية”.. شاهد لحظة الاعتداء على مراسلة “الحدث” من عناصر “حزب الله”

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“حتى الإعلام لم ينجو من بطش الميلشيا الإرهابية”.. شاهد لحظة الاعتداء على مراسلة “الحدث” من عناصر “حزب الله”

“حتى الإعلام لم ينجو من بطش الميلشيا الإرهابية”.. شاهد لحظة الاعتداء على مراسلة “الحدث” من عناصر “حزب الله”
http://almnatiq.net/?p=1047264
المناطق- الرياض

اعتدت عناصر من ميليشيا حزب الله الإرهابية، على مراسلة قناة “الحدث” الإخبارية، خلال قيامها بتغطية الأحداث التي تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت.

ونشرت قناة “الحدث” لحظات الاعتداء على مراسلتها من قبل عناصر ميليشيا حزب الله في منطقة الطيونة في بيروت.

وأظهر الفيديو حدوث مشادة بين المراسلة وأحد عناصر حزب الله، لرفضهم تصوير الأحداث ومطالبتهم برحيلها، تطورت إلى اعتداء، حتى بدأت الإعلامية في الصراخ بصوت عالٍ.

وعلى الفور هربت مراسلة الحدث من المكان المتواجدة فيه، محاولةً الوصول إلى السيارة والخروج من تلك المنطقة، قائلة: “نحن الآن في وضع غير آمن ولا يمكننا التحدث الآن”.

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