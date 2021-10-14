هل تغيير الهيكل الخارجي للسيارة يُعد مخالفة؟.. “المرور” يجيب

محررو المناطق

أوضحت المديرية العامة للمرور مدى إمكانية تغير الهيكل الخارجي للسيارة من دون تسجيل مخالفة.

وأبان “المرور” في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع”تويتر”، أن إجراء أي تعديل على هيكل المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية يعد مخالف للأنظمة.