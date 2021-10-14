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هل تغيير الهيكل الخارجي للسيارة يُعد مخالفة؟.. “المرور” يجيب

هل تغيير الهيكل الخارجي للسيارة يُعد مخالفة؟.. “المرور” يجيب
http://almnatiq.net/?p=1047272
محررو المناطق

أوضحت المديرية العامة للمرور مدى إمكانية تغير الهيكل الخارجي للسيارة من دون تسجيل مخالفة.

وأبان “المرور” في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع”تويتر”، أن إجراء أي تعديل على هيكل المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية يعد مخالف للأنظمة.

 

 

 

 

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