“الأقل خلال 11 عامًا”.. تراجع تاريخي لمعدل البطالة خلال الربع الثاني من 2021 (فيديو)

محررو المناطق

سلطت قناة “الإخبارية”، الضوء على تراجع معدل البطالة في المملكة، حيث سجلت بين المواطنين بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 11.3 في المائة، مقابل 11.7 في المائة بنهاية الربع الأول من العام نفسه.

وقالت القناة، في تقرير لها اليوم، إن الهيئة العامة للإحصاء كشفت عن بيانات البطالة المبنية على مسح القوى العاملة للربع الثاني من 2021، حيث ارتفع معدل بطالة إجمالي السكان في سن العمل (السعوديون وغير السعوديين 15 عاما فأكثر) لتصل إلى 6.6 في المائة، مقارنة بـ 6.5 في المائة خلال الربع السابق (الربع الأول 2021).

فيديو | انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 11.3% خلال الربع الثاني 2021#بوضوح#الإخبارية pic.twitter.com/lVvLKpSXIJ — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) October 14, 2021

وسجلت البطالة أدنى معدل منذ 2010 البالغ 11.2 في المائة (أي أنه الأقل خلال 11 عاما)، كما أنه أقل من مستوياته قبل تفشي كورونا البالغة 11.8 في المائة في الربع الأول 2020.

وبعد الجائحة بلغ معدل البطالة 15.4 في المائة بنهاية الربع الثاني 2020، و14.9 في المائة بنهاية الربع الثالث، و12.6 في المائة بنهاية الربع الرابع 2020.

وتعكس البيانات الأخيرة تعافيا من تداعيات كورونا على النشاط الاقتصادي في البلاد، وتؤكد قدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب الآلاف من طالبي العمل في ظل برامج التوطين المختلفة، التي تطبقها الجهات المعنية في الدولة.