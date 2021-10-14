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“كانت صائمة”.. تفاصيل وفاة مُعلمة أمام طالباتها بالرياض

“كانت صائمة”.. تفاصيل وفاة مُعلمة أمام طالباتها بالرياض
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محررو المناطق

توفيت اليوم معلمة بمدينة الرياض، أمام طالباتها في الفصل الدراسي إثر نوبة قلبية.

وفي التفاصيل، يروي والد المعلمة شيخة، المستشار الشرعي بمكتب المفتي العام للمملكة سابقًا، عبدالعزيز عتيق المواش: ذهبت ابنتي “شيخة” لمدرستها بإحدى مدارس المرحلة الثانوية بحي السويدي بمدينة الرياض، وبعد الانتهاء من الحصة الثالثة ودخولها الفصل في حصة انتظار سقطت على الأرض.

وأضاف: “على الفور باشرت مديرة المدرسة الموقف وقامت بمساعدة زميلاتها المعلمات بالاتصال على الإسعاف ونقلها للمستشفى، ولكن القدر لم يمهلها كثيرًا؛ حيث وافتها المنية إثر نوبة قلبية”.

وتابع: “ولله الحمد توفيت وهي صايمة؛ حيث كانت مواظبة على صيام الخميس والاثنين والأيام البيض كذلك، توفيت وهي تؤدي رسالتها في مهنة التعليم وتقدم خدمة لوطنها”.

 

 

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