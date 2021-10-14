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شاهد: لحظة استهداف “قوات التحالف” لأحد الزورقين المفخخين بـ”الحديدة”

شاهد: لحظة استهداف “قوات التحالف” لأحد الزورقين المفخخين بـ”الحديدة”
http://almnatiq.net/?p=1047293
المناطق- واس

عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف، لقطات توثق عملية استهداف وتدمير أحد الزورقين المفخخين التابعة للمليشيا الحوثية الإرهابية مساء أمس الأربعاء بمنطقة الصليف بمحافظه الحديدة.

 

واوضح التحالف، أن عملية تدمير الزورقين تمت بعد مراقبة استخبارية دقيقة للنشاط العدائي، وقبل تنفيذ عملية الهجوم الوشيك من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

 

 

 

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